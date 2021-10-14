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В России допустили появление в квитанциях за ЖКХ еще одной услуги

Елена Прошина
2 часа назад

Россиян могут лишить права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом (УК). Специалисты допускают, что полномочия по назначению УК могут перейти к региональным операторам по управлению жильем. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Торгово-промышленную палату (ТПП).

В квитанциях за ЖКХ возможно появится еще одна услуга
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, региональные операторы будут выбирать компании на основе открытых конкурсных процедур.

В документе о «Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года» есть пункт о создании органа, который возьмет на себя обязательства возмещать ущерб от нарушений, приводящих к авариям в домах. Этот документ был разработан Минстроем. Как рассказал Андрей Широков, председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ, взятую с граждан плату, вероятно, будут сбрасывать в «общий котел».

Это не исключает появление еще одной услуги в квитанции за ЖКХ. Эксперт предполагает, что сумму добавят к плате за содержание домов, денежные средства будут поступать региональным операторам. После этого они будут решать, что относится к нарушениям, которые обязан покрыть фонд, а что нет.

Ранее правительство России утвердило новый порядок установления тарифов ЖКХ. Теперь жители смогут узнать план начислений за жилищно-коммунальные услуги на несколько лет вперед.

Личный счет,Андрей Широков,Минстрой,Торгово-промышленная палата,Правительство РФ,газета "Известия",
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