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Золото подорожает: экономист объяснил обвал доллара

Мария Иванова
33 минуты назад

Экономист Валентин Катасонов допустил, что в ближайшем будущем курсы доллара и золота начнут двигаться в разных направлениях: золото стремительно подорожает, а американскую валюту ждет обвал до исторических минимумов. Об этом сообщает DEITA.RU.

Золото подорожает: экономист объяснил обвал доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Катасонова, причиной обвала доллара и взлета золота может стать введение золотого стандарта для основных мировых валют, отмененного в двадцатом веке.

Экономист заявил, что главы крупнейших мировых финансовых институтов уже давно обсуждают необходимость возвращения золотого обеспечения денег. По его мнению, именно отсутствие золотого стандарта приводит к бесконтрольной работе печатного станка в США, разгону инфляции и глобальным кризисам.

Катасонов уверен, что в случае введения золотого стандарта доллар сразу же обесценится.

Американский юрист, автор популярных книг по макроэкономике Джеймс Рикардс ранее предупредил о начале обвала доллара и заявил, что это может спровоцировать хаос.

По мнению Рикардса, избежать хаоса можно благодаря новой денежно-кредитной конференции по примеру Бреттон-Вудской конференции 1944 года, где был отменен «золотой стандарт» и доллар стал ключевой валютой. Новую конференцию могли бы организовать США и Китай, но это вряд ли произойдет в условиях торговой войны, подчеркивал Рикардс.

Рикардс отмечал, что Китай активно скупает золото, в том числе «путем скрытых приобретений на рынке». По его мнению, Пекин использует разведывательные и военные ресурсы, тайные операции и манипулирование рынком. В результате в последние годы золото стекается в Китай точно так же, как оно стекалось в США до Бреттон-Вудса.

Личный счет,Валентин Катасонов,
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