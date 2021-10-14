Золото подорожает: экономист объяснил обвал доллара

Экономист Валентин Катасонов допустил, что в ближайшем будущем курсы доллара и золота начнут двигаться в разных направлениях: золото стремительно подорожает, а американскую валюту ждет обвал до исторических минимумов. Об этом сообщает DEITA.RU.
По мнению Катасонова, причиной обвала доллара и взлета золота может стать введение золотого стандарта для основных мировых валют, отмененного в двадцатом веке.
Экономист заявил, что главы крупнейших мировых финансовых институтов уже давно обсуждают необходимость возвращения золотого обеспечения денег. По его мнению, именно отсутствие золотого стандарта приводит к бесконтрольной работе печатного станка в США, разгону инфляции и глобальным кризисам.
Катасонов уверен, что в случае введения золотого стандарта доллар сразу же обесценится.
Американский юрист, автор популярных книг по макроэкономике Джеймс Рикардс ранее предупредил о начале обвала доллара и заявил, что это может спровоцировать хаос.
По мнению Рикардса, избежать хаоса можно благодаря новой денежно-кредитной конференции по примеру Бреттон-Вудской конференции 1944 года, где был отменен «золотой стандарт» и доллар стал ключевой валютой. Новую конференцию могли бы организовать США и Китай, но это вряд ли произойдет в условиях торговой войны, подчеркивал Рикардс.
Рикардс отмечал, что Китай активно скупает золото, в том числе «путем скрытых приобретений на рынке». По его мнению, Пекин использует разведывательные и военные ресурсы, тайные операции и манипулирование рынком. В результате в последние годы золото стекается в Китай точно так же, как оно стекалось в США до Бреттон-Вудса.