ЦБ порадовал россиян с накоплениями

За первую декаду октября средняя максимальная ставка по рублевым вкладам физических лиц в топ-10 российских банков превысила 6,43 процента. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

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Таким образом, ставки по рублевым вкладам продолжили рост. За третью декаду сентября они составляли примерно 6,33 процента.

Ставки по вкладам в России начали падать с середины марта 2019 года. В марте 2020-го они совершили несколько попыток роста, но затем продолжили снижение, дойдя до исторического минимума - 4,33 процента годовых - в первой декаде октября 2020 года.

На своем пике средняя максимальная ставка по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года, тогда она составляла 15,635 процента годовых. Это произошло после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (на 6,5 процентного пункта, до 17 процентов годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В начале августа 2021 года крупные банки подняли ставки по депозитам на докоронавирусный уровень. Средняя максимальная ставка в банках из российского топ-10 выросла с 4,5 до 6,2 процента.