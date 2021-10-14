В ПФР дали совет по оформлению пенсий

Оформление пенсии стоит начинать не позднее, чем за полгода до выхода на неё. Такой совет дали в отделении ПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу, сообщает «Российская газета».

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Для начала сотрудники пенсионного фонда посоветовали проверить свой индивидуальный лицевой счет, на котором хранится информация о пенсионных правах граждан. В него должны быть включены данные о периодах ухода за детьми или о прохождении службы в армии по призыву, которые также включаются в общий стаж для начисления выплат. Если же периоды не указаны, то счет можно дополнить – для этого необходимо обратиться в ПФР, который запросит нужную информацию из архивов.

Также в ведомстве отметили, что при заблаговременном оформлении гражданин сможет обратиться за назначением пенсии удаленно, подав соответствующее заявление через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Для этого требуется оформить согласие на назначение пенсии по данным ИЛС.