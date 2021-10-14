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В ПФР дали совет по оформлению пенсий

Елена Прошина
1 час назад

Оформление пенсии стоит начинать не позднее, чем за полгода до выхода на неё. Такой совет дали в отделении ПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу, сообщает «Российская газета».

В ПФР дали совет по оформлению пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для начала сотрудники пенсионного фонда посоветовали проверить свой индивидуальный лицевой счет, на котором хранится информация о пенсионных правах граждан. В него должны быть включены данные о периодах ухода за детьми или о прохождении службы в армии по призыву, которые также включаются в общий стаж для начисления выплат. Если же периоды не указаны, то счет можно дополнить – для этого необходимо обратиться в ПФР, который запросит нужную информацию из архивов.

Также в ведомстве отметили, что при заблаговременном оформлении гражданин сможет обратиться за назначением пенсии удаленно, подав соответствующее заявление через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Для этого требуется оформить согласие на назначение пенсии по данным ИЛС.

Напомним, что ранее независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский рассказал, что потерявшие супругов россияне имеют право на их пенсию. Даже если человек умер, не успев достигнуть пенсионного возраста, в базе ведомства все равно сохраняются данные о размере выплат, которые он бы мог получать. При этом пенсия может быть выше той, что получает вдовец или вдова, и в таком случае человек может написать заявление о «переходе» на выплаты умершего родственника.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,"Российская газета",
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