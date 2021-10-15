Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.27
Войти в почту

Энергетики предупредили о резком росте цен на электроэнергию

Елена Прошина
31 минуту назад

Ассоциация «Гидроэнергетика России» направила письмо главе кабмина Михаилу Мишустину, в котором предприниматели прогнозируют рост цен на электроэнергию для граждан, пишут «Известия».

Энергетики предупредили о резком росте цен на электроэнергию
Фото: ТАССТАСС

Как ожидается, это случится из-за инициативы Минприроды, которая предполагает увеличение ставки водного налога для энергетиков в 2,5 раза со следующего года. С бизнесом согласились эксперты Минэкономразвития и Минэнерго.

Как следует из письма, предусмотренное проектом постановления увеличение ставок не соответствует целям, в том числе зелёного развития РФ, а потому недопустимо. В противном случае это приведет к росту расходов на производство электроэнергии гидроэлектростанций на более чем 50 млрд рублей в 2022–2025 годах.

Если новая ставка налога будет принята, отрасль станет менее привлекательной для инвесторов. Впоследствии многие проекты по обновлению объектов водной энергетической инфраструктуры могут остаться нереализованными.

Как сообщалось ранее, чтобы россиянам сэкономить на жилищно-коммунальных услугах, необязательно покупать более дорогостоящие лампочки или же энергоэффективную бытовую технику. Для этого нужно отключить ненужные услуги. В квитанции можно найти такие пункты, как коллективная антенна, стационарный телефон или даже радиоточка. Незначительные цифры за год могут составить приличную сумму.

Личный счет,Компании,Михаил Мишустин,Минприроды,Минэкономразвития,Минэнерго,газета "Известия",
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители