Энергетики предупредили о резком росте цен на электроэнергию

Ассоциация «Гидроэнергетика России» направила письмо главе кабмина Михаилу Мишустину, в котором предприниматели прогнозируют рост цен на электроэнергию для граждан, пишут «Известия».

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Как ожидается, это случится из-за инициативы Минприроды, которая предполагает увеличение ставки водного налога для энергетиков в 2,5 раза со следующего года. С бизнесом согласились эксперты Минэкономразвития и Минэнерго.

Как следует из письма, предусмотренное проектом постановления увеличение ставок не соответствует целям, в том числе зелёного развития РФ, а потому недопустимо. В противном случае это приведет к росту расходов на производство электроэнергии гидроэлектростанций на более чем 50 млрд рублей в 2022–2025 годах.

Если новая ставка налога будет принята, отрасль станет менее привлекательной для инвесторов. Впоследствии многие проекты по обновлению объектов водной энергетической инфраструктуры могут остаться нереализованными.