Энергетики предупредили о резком росте цен на электроэнергию

Ассоциация «Гидроэнергетика России» направила письмо главе кабмина Михаилу Мишустину, в котором предприниматели прогнозируют рост цен на электроэнергию для граждан, пишут «Известия».
Как ожидается, это случится из-за инициативы Минприроды, которая предполагает увеличение ставки водного налога для энергетиков в 2,5 раза со следующего года. С бизнесом согласились эксперты Минэкономразвития и Минэнерго.
Как следует из письма, предусмотренное проектом постановления увеличение ставок не соответствует целям, в том числе зелёного развития РФ, а потому недопустимо. В противном случае это приведет к росту расходов на производство электроэнергии гидроэлектростанций на более чем 50 млрд рублей в 2022–2025 годах.
Если новая ставка налога будет принята, отрасль станет менее привлекательной для инвесторов. Впоследствии многие проекты по обновлению объектов водной энергетической инфраструктуры могут остаться нереализованными.
Как сообщалось ранее, чтобы россиянам сэкономить на жилищно-коммунальных услугах, необязательно покупать более дорогостоящие лампочки или же энергоэффективную бытовую технику. Для этого нужно отключить ненужные услуги. В квитанции можно найти такие пункты, как коллективная антенна, стационарный телефон или даже радиоточка. Незначительные цифры за год могут составить приличную сумму.