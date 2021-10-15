Кому из россиян не повысят пенсию после 80 лет

Россияне старше 80 лет имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Однако есть несколько категорий пенсионеров, которые останутся без наценки. В первую очередь речь идёт об инвалидах I и II группы, которым повышенная выплата полагается с даты установления инвалидности. Другая категория пенсионеров вне списка на повышение — это получатели страховых пенсий по случаю потери кормильца.

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«Поскольку повышение пенсии в связи с достижением возраста предусмотрено только для получателей страховых пенсий, гражданам, получающим социальную пенсию по старости, повышение не осуществляется», — пояснили работники ПФР.

Тем не менее граждане могут перейти на страховую пенсию по старости, если её размер после перерасчёта станет выше. В остальных случаях перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии проходит без непосредственного участия пожилых граждан — никуда ходить и писать заявления не нужно.

В 2021 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6044,48 рубля. Пенсионеры старше 80 лет получают 12 088,96 рубля.