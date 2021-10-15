Кризис в Китае разгонит цены на одежду

Одежда в России в 2022 году может подорожать на 20-40% из-за энергетического кризиса в Китае, однако рост цен будет краткосрочным. Об этом РИА Новости заявил основатель Института развития индустрии моды Beinopen, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.

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По его словам, энергетический кризис в Китае повлек за собой остановку в производстве тканей. Эксперт отметил, что страна переходит на чистую энергию, однако это повлекло за собой дефицит электроэнергии. По словам Баженова, экономику КНР затронули сразу несколько кризисов.

«В результате энергетического кризиса были нарушены производственные графики. Промышленность не может реализовать необходимые объемы, поэтому предприятия вынуждены поднимать цены. На это накладывается логистический кризис, возникший из-за противостояния США и Китая по поводу таможенных пошлин и снижения пропускной способности в портах и на границах ввиду карантинных ограничений», – подчеркнул эксперт.

Он прогнозирует рост стоимости тканей на 40%, что приведет к сбоям в производстве одежды и дальнейшему ее подорожанию. Баженов считает, что высокие цены продержатся несколько месяцев, до восстановления объемов производств тканей в Китае. По его мнению, тренд будет иметь свои плюсы, ускоряя глобальный переход к осознанному потреблению.