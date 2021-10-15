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Набиуллина рассказала о стоимости своей продуктовой корзины

Алиса Селезнёва
1 час назад

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отметила, что стоимость ее еженедельной продуктовой корзины выросла выше среднего уровня инфляции. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу «Фанимани».

Набиуллина рассказала о стоимости своей продуктовой корзины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К концу сентября, по данным Минэкономразвития, годовая инфляция в продовольственном сегменте достигла 9,41%. Заметнее всего подорожали капуста (на 77,05 процента), картофель (на 52,53 процента), морковь (на 30,16 процента) и лук (на 29,21 процента). При этом в России общие показатели инфляции выросли до максимума за последние пять лет – 7,4% в годовом исчислении.

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По словам главы ЦБ России, она обычно закупает продукты в интернет-магазинах с доставкой.

«Конечно, я заметила, что средний чек раз в неделю вырос больше, чем показатель общей инфляции. (…) Я не буду называть цифры, но это больше того, что мы видим по общим показателям инфляции», - пояснила Эльвира Набиуллина.

При этом она обратила внимание на то, ее средний чек отличается от общего показателя по инфляции тем, что в него, например, не входят услуги.

«В общем показателе инфляции [их доля] сейчас 27%. Услуги у нас долгое время не дорожали, но потом (во время пандемии) было сложно мерить цены по услугам. Ряд услуг не предоставлялся, спроса не было, а это входит в показатель инфляции. Поэтому говорить о том, что там что-то сознательно искажено - нет», - пояснила она.

Набиуллина также подчеркнула, что каждый человек имеет свою структуру потребления, поэтому личная ощущаемая инфляция выше, чем показатели Росстата. При этом люди реагируют на сильный рост стоимости определенных продуктов, не замечая обычно стабильных цен на ряд категорий, например, рис или молочные продукты, чай, кофе.

«Есть группа товаров, которая дорожает сильно меньше инфляции, но мы этого не замечаем. Это, действительно, психологическое восприятие. Но этот разрыв между восприятием и реальной инфляцией сейчас действительно большой», - констатировала она.

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