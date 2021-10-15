Набиуллина рассказала о стоимости своей продуктовой корзины

«В общем показателе инфляции [их доля] сейчас 27%. Услуги у нас долгое время не дорожали, но потом (во время пандемии) было сложно мерить цены по услугам. Ряд услуг не предоставлялся, спроса не было, а это входит в показатель инфляции. Поэтому говорить о том, что там что-то сознательно искажено - нет», - пояснила она.