Набиуллина рассказала о стоимости своей продуктовой корзины

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отметила, что стоимость ее еженедельной продуктовой корзины выросла выше среднего уровня инфляции. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу «Фанимани».
К концу сентября, по данным Минэкономразвития, годовая инфляция в продовольственном сегменте достигла 9,41%. Заметнее всего подорожали капуста (на 77,05 процента), картофель (на 52,53 процента), морковь (на 30,16 процента) и лук (на 29,21 процента). При этом в России общие показатели инфляции выросли до максимума за последние пять лет – 7,4% в годовом исчислении.
По словам главы ЦБ России, она обычно закупает продукты в интернет-магазинах с доставкой.
«Конечно, я заметила, что средний чек раз в неделю вырос больше, чем показатель общей инфляции. (…) Я не буду называть цифры, но это больше того, что мы видим по общим показателям инфляции», - пояснила Эльвира Набиуллина.
При этом она обратила внимание на то, ее средний чек отличается от общего показателя по инфляции тем, что в него, например, не входят услуги.
«В общем показателе инфляции [их доля] сейчас 27%. Услуги у нас долгое время не дорожали, но потом (во время пандемии) было сложно мерить цены по услугам. Ряд услуг не предоставлялся, спроса не было, а это входит в показатель инфляции. Поэтому говорить о том, что там что-то сознательно искажено - нет», - пояснила она.
«Есть группа товаров, которая дорожает сильно меньше инфляции, но мы этого не замечаем. Это, действительно, психологическое восприятие. Но этот разрыв между восприятием и реальной инфляцией сейчас действительно большой», - констатировала она.