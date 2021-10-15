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Египет подешевеет для россиян

Мария Иванова
1 час назад

Глава сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян считает, что благодаря открытию чартеров туры в Египет подешевеют на 40 процентов - до 60–70 тыс. рублей за недельный отдых на двоих в четырехзвездочном отеле. Об этом рассказали «Известия».

Египет подешевеет для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами. С 27 августа количество регулярных рейсов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду выросло в три раза, к их выполнению подключилось больше авиакомпаний. С 9 ноября все остававшиеся ограничения отменяют, туроператоры смогут формировать недорогие чартерные программы в Египет.

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Мкртчян отметил, что россияне привыкли отдыхать в Египте за 50–60 тыс. рублей на двоих за неделю. Столько египетские туры стоили до закрытия перелетов в 2015 году. Сейчас стоимость размещения в «пятерках» доходит до 150 тыс. рублей на двоих. Эксперт отметил, что туров по 50 тыс. уже не будет, но цены в 60 -70 тыс. рублей вполне реальны.

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В Tez Tour спрогнозировали, что с полным возвращением чартеров стоимость туров упадет на 20 процентов. По данным компании, сейчас неделя на двоих в египетских «пяти звездах» стоит минимум 90 тыс. рублей (по системе «все включено»).

Участники туристического рынка ожидали, что расширение программы полетов в Египет снизит стоимость туров для россиян на 30 процентов.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прогнозировал, что средний чек путевок должен уменьшиться как минимум на пять-десять тысяч рублей, так как туристам не понадобится наземный трансфер из Каира на курорты.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин допускал падение цен на 10–30 процентов. Он отмечал, что пока Египет - не бюджетное направление, Шарм-эль-Шейх и Хургада обходятся дороже Турции.

Летом представители туристического бизнеса рассказывали «Российской газете», что недельные туры на египетские курорты (отель «четыре звезды» с системой «все включено») обходятся минимум в 40 тыс. рублей с человека, а могли бы стоить на 10-15 тыс. рублей дешевле благодаря расширению полетной программы.

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