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Сбер внедрил искусственный интеллект для одобрения банковских гарантий

Газета.Ru
41 минуту назад

Сбер внедрил новый алгоритм принятия решений для оценки заявок участников торгов на получение банковских гарантий, сообщает пресс-служба банка. Инновационная технология на основе искусственного интеллекта реализована на электронной торговой площадке Сбер А, которая входит в экосистему Сбера. Модель машинного обучения, которая с высокой точностью определяет вероятность успешного исполнения госконтрактов, была разработана на основе анализа обезличенных данных о миллионах выполненных контрактов, размещенных в Единой информационной системе Федеральной контрактной системы. Теперь решения о выдаче участникам торгов банковских гарантий, получаемых на площадке Сбер А, принимаются на основании рекомендаций этой модели. "AI-модель за секунды анализирует параметры заявки, поэтому мы можем немедленно сообщить участнику торгов на госзаказ решение о предоставлении банковской гарантии. При этом вероятность отказа значительно ниже, чем при использовании классических методов оценки. Кроме того, запуск этой технологии позволил нам до четырех раз увеличить лимиты на объем банковских гарантий для участников госзаказа", - сказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сергей Бессонов.

Сбер внедрил искусственный интеллект для одобрения банковских гарантий
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Личный счет,Сергей Бессонов,Сбербанк России,
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