Россиянам посоветовали закупиться впрок к Новому году

Цены почти на все продукты питания в декабре растут из-за новогодних праздников, а ассортимент в магазинах сокращается. Поэтому лучше заранее покупать продукты с длительным сроком хранения, это поможет сэкономить и получить лучший выбор. Об этом агентству «Прайм» заявила доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова. Речь идет о вино-водочных изделиях, консервах, майонезе, соках, копченой колбасе, шоколаде и конфетах.

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«Мороженую рыбу и мясо в вакуумной упаковке к новогоднему столу можно купить уже сейчас, но только в том случае, если домашние холодильники имеют соответствующие объемы и обеспечивают температуру хранения не выше минус 18 градусов по Цельсию», — рекомендует эксперт.

Можно заблаговременно купить сырокопченую колбасу, однако покупать лучше целые батоны, а не нарезку, отмечает Мясникова. Выбор лучше делать в пользу максимально свежего продукта. Покупать заранее лососевую икру можно только в виде консервов, а не в пластиковой таре.

Покупать алкоголь заранее не имеет особого смысла, так как цены в течение года весьма стабильны – рост составляет менее 1%.

Что касается свежих овощей, то они дорожают больше всего — на 20-40%. Однако они, как отметила Мясникова, быстро портятся, и покупать их впрок нецелесообразно.