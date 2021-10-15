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Россиянам посоветовали закупиться впрок к Новому году

Лера Букина
19 минут назад

Цены почти на все продукты питания в декабре растут из-за новогодних праздников, а ассортимент в магазинах сокращается. Поэтому лучше заранее покупать продукты с длительным сроком хранения, это поможет сэкономить и получить лучший выбор. Об этом агентству «Прайм» заявила доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова. Речь идет о вино-водочных изделиях, консервах, майонезе, соках, копченой колбасе, шоколаде и конфетах.

Россиянам посоветовали закупиться впрок к Новому году
Фото: ТАССТАСС

«Мороженую рыбу и мясо в вакуумной упаковке к новогоднему столу можно купить уже сейчас, но только в том случае, если домашние холодильники имеют соответствующие объемы и обеспечивают температуру хранения не выше минус 18 градусов по Цельсию», — рекомендует эксперт.

Можно заблаговременно купить сырокопченую колбасу, однако покупать лучше целые батоны, а не нарезку, отмечает Мясникова. Выбор лучше делать в пользу максимально свежего продукта. Покупать заранее лососевую икру можно только в виде консервов, а не в пластиковой таре.

Покупать алкоголь заранее не имеет особого смысла, так как цены в течение года весьма стабильны – рост составляет менее 1%.

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Что касается свежих овощей, то они дорожают больше всего — на 20-40%. Однако они, как отметила Мясникова, быстро портятся, и покупать их впрок нецелесообразно.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года с 5,8% до 7,4%. По словам министра, на разгон продовольственной инфляции влияют два фактора: нетипичное удорожание овощей и фруктов, а также ускорение роста цен на мясо.
Личный счет,Елена Мясникова,Максим Решетников,Минтранс РФ,Минэкономразвития,
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