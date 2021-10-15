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Кому повысят пенсии с 1 ноября

Мария Иванова
36 минут назад

С 1 ноября 2021 года в России вырастет размер доплат к пенсиям членов экипажей гражданских самолетов и некоторых работников угольной промышленности. Эксперт Европейской юридической службы Эрдни Манджиев рассказал Life, как именно будут расти выплаты.

Кому повысят пенсии с 1 ноября
Фото: ТАССТАСС

Юрист отметил, что размер доплаты индивидуален и зависит от среднемесячного заработка человека, а также от выслуги лет (к примеру, для экс-членов экипажей мужского пола выслуга должна быть не менее 25 лет, женского – не менее 20 лет). Кроме того, учитываются суммы взносов, пеней и штрафов, поступивших в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) от профильных компаний.

«Доплата положена тем, кто имеет необходимый специальный стаж. Корректируют выплату ежеквартально», - подчеркнул Манджиев.

Доплаты к пенсиям повысят автоматически, заявлений пенсионерам подавать не придется.

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Манджиев напомнил, что с 1 ноября также вырастут пенсии людей, которым в октябре исполнилось или исполнится 80 лет.

Фиксированная выплата к российским пенсиям после индексации с 1 января составляет 6 044 рублей 48 копеек. Россияне, отпраздновавшие 80-летний юбилей в октябре, автоматически начнут получать примерно на шесть тысяч больше.

Кроме того, люди старше 80 лет могут получать дополнительные 1200 рублей в месяц, рассказал ранее юрист Егор Редин. Для этого нужно, чтобы их неработающий родственник или знакомый оформил над ними уход. По его словам, это могут сделать даже внуки старше 14 лет.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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