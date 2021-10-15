Кому повысят пенсии с 1 ноября

С 1 ноября 2021 года в России вырастет размер доплат к пенсиям членов экипажей гражданских самолетов и некоторых работников угольной промышленности. Эксперт Европейской юридической службы Эрдни Манджиев рассказал Life, как именно будут расти выплаты.

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Юрист отметил, что размер доплаты индивидуален и зависит от среднемесячного заработка человека, а также от выслуги лет (к примеру, для экс-членов экипажей мужского пола выслуга должна быть не менее 25 лет, женского – не менее 20 лет). Кроме того, учитываются суммы взносов, пеней и штрафов, поступивших в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) от профильных компаний.

«Доплата положена тем, кто имеет необходимый специальный стаж. Корректируют выплату ежеквартально», - подчеркнул Манджиев.

Доплаты к пенсиям повысят автоматически, заявлений пенсионерам подавать не придется.

Манджиев напомнил, что с 1 ноября также вырастут пенсии людей, которым в октябре исполнилось или исполнится 80 лет.

Фиксированная выплата к российским пенсиям после индексации с 1 января составляет 6 044 рублей 48 копеек. Россияне, отпраздновавшие 80-летний юбилей в октябре, автоматически начнут получать примерно на шесть тысяч больше.