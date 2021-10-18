Карты «Мир» подключат к Google Pay

Банки начнут подключать карты «Мир» к сервису Google Pay с 26 октября. Об этом сообщает «Известия».

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При этом отмечается, что прогнозов по срокам предоставления технологии клиентам на рынке еще нет. Они будут различаться согласно индивидуальным планам банков. В Центробанке и платежной системе «Мир» на запрос о подключении к иностранным сервисам оперативно не ответили.

Как отметил вице-президент «Ренессанс Кредита» Петр Карпов, телефонами с операционной системой Android пользуются около 70 процентов клиентов. «Среди клиентов с картами «Мир» их доля еще выше. Мы ожидаем общий дальнейший рост токенизации и возможный переток клиентов в Google Pay из других мобильных кошельков», — добавил он.