Стало известно, кто больше всего полюбил СБП

Средний чек мужчин за оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП) за три квартала 2021 и 2020 года оказался вдвое больше, чем женский. Кроме того, мужчины в принципе больше полюбили эту финансовую услугу и чаще ей пользуются — 55% против женских 45%, сказано в исследовании банка «Русский стандарт», которое привело РИА «Новости».

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Специалисты анализировали информацию о розничных клиентах, оплачивающих покупки с помощью СБП, а также данные клиентов всех банков, применяющих эту технологию в эквайринговой сети «Русского стандарта».

«Мужчины активнее оплачивают покупки через СБП: как и в 2020 году, они лидируют по количеству операций. С января по сентябрь 2021 года на них пришлось 55% всех покупок, а на женщин — 45%. При этом средний чек одной такой операции в 2021 году у мужчин тоже выше — 5098 рублей против "женских" 2990 рублей», — сказано в сообщении.

Чаще всего СБП пользовались клиенты в возрасте 31–40 лет (49% операций). На втором месте — возрастная группа 41–50 лет (27%). На третьем оказались граждане 21–30 лет (14%), на четвёртом — 51–60 лет (8%), на пятом — россияне старше 60 лет (2%).

На одного пользователя в среднем пришлось 2,6 покупки через СБП в месяц. Динамика этого показателя в 2021 году относительно того же периода 2020 года была наиболее яркой в августе, когда люди возвращались из отпусков и готовились к новому учебному году.

В целом за три квартала 2021 года более чем в шесть раз в годовом выражении выросла общая сумма оплаты товаров и услуг через быстрые платежи. Их общее количество, в свою очередь, увеличилось в три раза. Средний чек составил 4150 рублей, что более чем в два раза превысило прошлогодний показатель.