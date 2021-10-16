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Россиянам рассказали, как правильно продавать и покупать доллары

Ювелина Бернст
18 минут назад

Независимый аналитик Богдан Зварич рекомендовал россиянам, у которых есть свободные средства в рублях, не покупать доллар в ближайшее время, передает НСН.

Эксперт рассказал, как правильно покупать доллары
Фото: ТАССТАСС

Эксперт объяснил, что положительная динамика основных экспортных товаров толкает рубль вверх, а доллар – вниз. Более того, у рубля есть потенциал для дальнейшего укрепления, так как текущий курс национальной валюты не соответствуют уровню нефтяных цен, добавил Зварич.

Желающим выиграть на курсе валют он предложил принимать решение, когда ситуация начнет меняться.

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Однако в ближайшее время на курсе рубля может негативно сказаться ухудшение ситуации на мировых рынках. По словам Зварича, это произойдет, если ФРС США начнет сворачивать программу количественного смягчения. Тогда доллар на горизонте одного – двух месяцев может начать расти.

«В тот момент и надо будет каждому конкретному человеку смотреть, есть ли необходимость в долларах и есть ли смысл их покупать», — сказал аналитик.

Продавать доллары сейчас не следует по той же причине, добавил Зварич.

Россияне, которые имеют накопления в иностранной валюте, рискуют потерять их, предупредил ранее экономист Михаил Делягин. Он объяснил, что в ближайшие полгода мир может войти в зону высокой экономической турбулентности, что заметно отразится на нерублевых накоплениях. В связи с этим экономист призвал россиян сменить стратегию заработка на стратегию минимизации рисков и выбрать валюту для сбережений, исходя не из потенциала роста, а из устойчивости к кризисам.
Личный счет,Михаил Делягин,Богдан Зварич,ФРС,
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