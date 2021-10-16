Эксперт рассказал, как правильно покупать доллары

Независимый аналитик Богдан Зварич рекомендовал россиянам, у которых есть свободные средства в рублях, не покупать доллар в ближайшее время, передает НСН.

Фото: ТАСС ТАСС

Эксперт объяснил, что положительная динамика основных экспортных товаров толкает рубль вверх, а доллар – вниз. Более того, у рубля есть потенциал для дальнейшего укрепления, так как текущий курс национальной валюты не соответствуют уровню нефтяных цен, добавил Зварич.

Желающим выиграть на курсе валют он предложил принимать решение, когда ситуация начнет меняться.

Однако в ближайшее время на курсе рубля может негативно сказаться ухудшение ситуации на мировых рынках. По словам Зварича, это произойдет, если ФРС США начнет сворачивать программу количественного смягчения. Тогда доллар на горизонте одного – двух месяцев может начать расти.

«В тот момент и надо будет каждому конкретному человеку смотреть, есть ли необходимость в долларах и есть ли смысл их покупать», — сказал аналитик.

Продавать доллары сейчас не следует по той же причине, добавил Зварич.