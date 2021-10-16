В Госдуме заявили о снижении пенсий и льгот в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что размер пособий и выплат со стороны государства гражданам снижается из года в год из-за инфляции. Об этом она рассказала URA.RU.

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«Прогнозная инфляция зачастую ниже той, которую мы наблюдаем по итогам года. И меры соцподдержки имеют меньший эффект для наших граждан. Абсолютная помощь все ниже и ниже с каждым годом», - считает Стенякина.

В связи с этим, она предлагает законодательно предусмотреть индексацию мер социальной поддержки россиянам в соответствии с фактической инфляцией, а не с ее прогнозами. Она считает, что пенсии также должны увеличиваться более интенсивно, нежели это происходит сейчас.

Кроме того, Стенякина выступила за увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Свою позицию она обосновала тем, что на его основе рассчитываются объемы прочих мер социальной поддержки и льгот. Она считает, что МРОТ следует увеличивать.