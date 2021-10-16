В ПФР рассказали, кто останется без повышенной пенсии после 80 лет

Пенсионный фонд России разъяснил особенности назначения увеличенной выплаты пенсий людям, достигшим 80-летнего возраста. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

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Для инвалидов I и II группы при достижении ими 80 лет повышение размера пенсии не предусмотрено. Дело в том, что этим гражданам уже и так начисляются повышенные выплаты – с момент оформления инвалидности.

ПФР уточняет, что повышение пенсии в связи с достижением определенного возраста возможно исключительно для тех, кто получает страховую пенсию. Те, кому положена пенсия по старости, повышение не положено.

Кроме того, на фиксированную выплату от государства в увеличенном размере не могут претендовать граждане, получающие пенсию по потере кормильца. Размер этого вида гособеспечения устанавливается на весь отрезок времени, в течение которого вдовец или вдова официально являются нетрудоспособными. Кстати, этот период может быть и бессрочным.

Следует иметь в виду, что гражданин имеет возможность изменить тип своего пенсионного обеспечения. В частности, он может перейти на получение пенсии по старости, если после перерасчета она окажется выше. Для этого ему потребуется подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.