Шесть способов повысить пенсию без труда

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил периоды жизни человека, которые засчитываются в его страховой стаж, даже если он при этом не работал. Об этом говорится на сайте фонда.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В страховом стаже гражданина учитываются социально-значимые периоды его жизни.

«Нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали и (или) за ним следовали периоды работы и (или) иной деятельности, за которые уплачивались страховые взносы в ПФР», — рассказали в Фонде.

Согласно существующему российскому законодательству, страховым периодом наравне с трудовой деятельностью считается, например, отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Правда, с условием, что суммарный период таких отпусков не должен превышать шесть лет.

Период, когда человек официально получает пособие по безработице также засчитывается в стаж, - как и армейская служба по призыву.

Время, потраченное на уход за инвалидом или гражданином старше 80 лет, также учитывается при начислении пенсии. Если человек получал в какой-то период пособие по временной нетрудоспособности, он также засчитывается в страховой стаж.

Кроме того, для супруга военнослужащего, проживавшего в местности, где не было возможности найти работу, этот период жизни учитывается при подсчете общего стажа.