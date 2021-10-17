В ПФР напомнили о двух выплатах для отцов

Пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет каждый месяц может получать не только мать, но и отец ребенка. Основания для оформления такой выплаты описали в Пенсионном фонде России (ПФР).
Ежемесячное пособие на своего ребенка отец может получать в двух случаях. Во-первых, когда мать умерла или пропала без вести. Во-вторых, - при наличии в отношении ребенка судебного решения о выплате алиментов вторым родителем. То есть, в рассматриваемом случае ,- матерью.
«Пособие назначается только гражданам, подпадающим под критерии нуждаемости», - обращает внимание ПФР.
Напомним, что с 1 июля 2021 года родитель, в одиночку воспитывающий своего ребенка, имеет право подать заявление на получение дополнительного пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. При этом доход семьи в пересчете на одного ее члена не должен превышать размера прожиточного минимума, установленного для региона. При оформлении таких выплат ПФР обязан комплексно оценивать степень нуждаемости семьи.
Данная выплата назначается на срок один год и продлевается по заявлению получателя. При этом размер ее должен быть проиндексирован с 1 января каждого следующего года в соответствии с увеличением установленного в регионе прожиточным минимума для ребенка.