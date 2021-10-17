В ПФР напомнили о двух выплатах для отцов

Пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет каждый месяц может получать не только мать, но и отец ребенка. Основания для оформления такой выплаты описали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Ежемесячное пособие на своего ребенка отец может получать в двух случаях. Во-первых, когда мать умерла или пропала без вести. Во-вторых, - при наличии в отношении ребенка судебного решения о выплате алиментов вторым родителем. То есть, в рассматриваемом случае ,- матерью.

«Пособие назначается только гражданам, подпадающим под критерии нуждаемости», - обращает внимание ПФР.

Напомним, что с 1 июля 2021 года родитель, в одиночку воспитывающий своего ребенка, имеет право подать заявление на получение дополнительного пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. При этом доход семьи в пересчете на одного ее члена не должен превышать размера прожиточного минимума, установленного для региона. При оформлении таких выплат ПФР обязан комплексно оценивать степень нуждаемости семьи.