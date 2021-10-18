Раскрыт размер пособия по уходу за ребёнком в 2022 году

В 2022 году минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составит 7 493 рублей. Сумма выплаты возрастет на 5,8%. Максимальный размер пособия вырастет до 31 282 рублей. Эти числа приведены в заключении Счетной палаты (СП) «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов». Об этом пишет ТАСС.

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В настоящее время минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком — 7 083 рубля, а максимальный — 29 600 рублей.

Расходы на выплату ежемесячных пособий, согласно документу, составят 169,5 млрд рублей.

Кроме того с 1 февраля будет проведена индексация единовременного пособия при рождении ребенка на 5,8%. Размер пособия вырастет до 19 981 рубля. Расходы на эту выплату составят 19,8 млрд рублей. Сейчас размер пособия — 18 886 рублей.

Также в 2022 году расходы на выплату пособий по беременности и родам составят 132,8 млрд рублей.