Раскрыт размер пособия по уходу за ребёнком в 2022 году

В 2022 году минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составит 7 493 рублей. Сумма выплаты возрастет на 5,8%. Максимальный размер пособия вырастет до 31 282 рублей. Эти числа приведены в заключении Счетной палаты (СП) «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов». Об этом пишет ТАСС.
В настоящее время минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком — 7 083 рубля, а максимальный — 29 600 рублей.
Расходы на выплату ежемесячных пособий, согласно документу, составят 169,5 млрд рублей.
Кроме того с 1 февраля будет проведена индексация единовременного пособия при рождении ребенка на 5,8%. Размер пособия вырастет до 19 981 рубля. Расходы на эту выплату составят 19,8 млрд рублей. Сейчас размер пособия — 18 886 рублей.
Также в 2022 году расходы на выплату пособий по беременности и родам составят 132,8 млрд рублей.
В 2021 году минимальный размер пособия при родах — 58 878 рублей, максимальный — 340 795 рублей. В случае осложнений при родах минимальный размер составляет 65 607 рублей, максимальный — 379 743 рубля. При многоплодной беременности размер выплат увеличивается до 81 589 рублей и 472 245 рублей соответственно.