Часть россиян получит 10 тысяч рублей к пенсии

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева напомнила россиянам, которые получают пенсию по инвалидности, что в начале следующей недели они могут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей. На эти средства можно будет приобрести технические средства реабилитации. Об этом сообщает Primpress.

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«Если гражданину с инвалидностью полагаются ТСР, то он может через портал госуслуг подать заявление и приложить все необходимые документы. Запрос будет направлен в нужное отделение соцзащиты», — рассказала Киреева.

Известно, что соответствующее постановление правительства уже вступило в силу. Пособие на покупку технических средств реабилитации будут выплачивать раз в год. Заявление можно оформить на портале госуслуг, после чего пенсионеру выдадут сертификат на сумму в 10 тысяч рублей.