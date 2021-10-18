Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 85.56
Войти в почту

Одной категории пенсионеров добавят 10 тысяч рублей к пенсии

News.ru
25 минут назад

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева напомнила россиянам, которые получают пенсию по инвалидности, что в начале следующей недели они могут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей. На эти средства можно будет приобрести технические средства реабилитации. Об этом сообщает Primpress.

Часть россиян получит 10 тысяч рублей к пенсии
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

«Если гражданину с инвалидностью полагаются ТСР, то он может через портал госуслуг подать заявление и приложить все необходимые документы. Запрос будет направлен в нужное отделение соцзащиты», — рассказала Киреева.

Известно, что соответствующее постановление правительства уже вступило в силу. Пособие на покупку технических средств реабилитации будут выплачивать раз в год. Заявление можно оформить на портале госуслуг, после чего пенсионеру выдадут сертификат на сумму в 10 тысяч рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что размер льгот и выплат с каждым годом снижается, так как их рост ниже фактической инфляции. Она добавила, что для тех, кто находится на пенсии и не работает, пенсия тоже должна расти чуть быстрее, чем это происходит сейчас.

Личный счет,Анастасия Киреева,Екатерина Стенякина,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители