Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 85.81
Войти в почту

Больничные в России вырастут

Мария Иванова
40 минут назад

С 1 января 2022 года максимальная сумма выплаты по больничному в России вырастет с 2434,25 рубля до 2572,6 рубля. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Министерство труда.

Выплаты по больничному вырастут с января
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве отметили, что размер выплат по больничному традиционно растет вместе с минимальным размером оплаты труда (МРОТ).

«Напомним, пособие по временной нетрудоспособности не может быть ниже минимального размера оплаты труда (в расчете за полный календарный месяц), установленного на день наступления страхового случая», - подчеркнули в Минтруде.

В министерстве отметили, что выплаты по больничному в следующем году не превысят 2572,6 рубля, даже если в пересчете на ежемесячную зарплату сотрудника получается больше.

Такой же лимит установлен для листков нетрудоспособности по уходу за детьми: закон предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за ребенком до восьми лет, если она не превышает лимит.

Банки наперекор Путину потребовали списывать соцвыплаты россиян

Помимо родителей детей до восьми лет, больничный в сто процентов от среднего заработка выплачивают людям, чей страховой стаж составляет как минимум восемь лет и работникам, пострадавшим в результате катастрофы в Чернобыле.

В Минтруде ранее анонсировали переход на электронный больничный с 2022 года: бумажные справки будут по-прежнему выдавать, но формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа станет обязательным. Благодаря этому работникам больше не придется приносить справки работодателям.

В Минтруде подчеркивали, что назначение и выплата пособий в рамках обязательного социального страхования будет осуществляться напрямую страховщиком - Фондом социального страхования (ФСС). Сведения о размере зарплаты будут поступать в ФСС от работодателя.
Личный счет,Фонд социального страхования РФ,Минтруд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители