Выплаты по больничному вырастут с января

С 1 января 2022 года максимальная сумма выплаты по больничному в России вырастет с 2434,25 рубля до 2572,6 рубля. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Министерство труда.

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В ведомстве отметили, что размер выплат по больничному традиционно растет вместе с минимальным размером оплаты труда (МРОТ).

«Напомним, пособие по временной нетрудоспособности не может быть ниже минимального размера оплаты труда (в расчете за полный календарный месяц), установленного на день наступления страхового случая», - подчеркнули в Минтруде.

В министерстве отметили, что выплаты по больничному в следующем году не превысят 2572,6 рубля, даже если в пересчете на ежемесячную зарплату сотрудника получается больше.

Такой же лимит установлен для листков нетрудоспособности по уходу за детьми: закон предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за ребенком до восьми лет, если она не превышает лимит.

Помимо родителей детей до восьми лет, больничный в сто процентов от среднего заработка выплачивают людям, чей страховой стаж составляет как минимум восемь лет и работникам, пострадавшим в результате катастрофы в Чернобыле.

В Минтруде ранее анонсировали переход на электронный больничный с 2022 года: бумажные справки будут по-прежнему выдавать, но формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа станет обязательным. Благодаря этому работникам больше не придется приносить справки работодателям.