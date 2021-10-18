Части пенсионеров сегодня выплатят по ₽10 тысяч

С 18 октября граждане, получающие пенсию по инвалидности, смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом напомнила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, передает PRIMPRESS. На эти деньги можно будет купить технические средства реабилитации. Получить выплату можно будет один раз в течение года.