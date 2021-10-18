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Части пенсионеров выплатят по 10 тысяч рублей

Лера Букина
1 час назад

С 18 октября граждане, получающие пенсию по инвалидности, смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом напомнила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, передает PRIMPRESS. На эти деньги можно будет купить технические средства реабилитации. Получить выплату можно будет один раз в течение года.

Части пенсионеров сегодня выплатят по ₽10 тысяч
Фото: ТАССТАСС

Такую возможность дает документ № 1651, упрощающий взаимодействие лиц, имеющих группу инвалидности, с органами социальной защиты населения.

«Если гражданину с инвалидностью полагаются технические средства реабилитации (ТСР), то он может дистанционно, через портал госуслуг, подать заявление и приложить все необходимые документы. Запрос будет направлен в нужное отделение соцзащиты, когда по результатам рассмотрения заявки гражданину придет направление на получение ТСР», – подчеркнула Киреева.

Заявление можно оформить на сайте госуслуг. После этого пенсионер получит сертификат на сумму 10 тысяч рублей. Пенсии по инвалидности в России назначают в дистанционном режиме, не нужно собирать справки по различным инстанциям, напомнила Киреева. Информацию о назначении человеку группы инвалидности ПФР получает через специальный реестр, уточнила эксперт.

Минтруд повысил лимит выплат по больничным листам

В конце сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что пенсии граждан будут повышаться в ближайшие годы, средства на их индексацию уже предусмотрены в бюджете.
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