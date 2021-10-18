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Силуанов ответил на вопрос о повышении налогов для физлиц

Лера Букина
1 час назад

Министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что в ближайшие три года никаких изменений в части НДФЛ не будет. Об этом пишет «Прайм».

Силуанов ответил на вопрос о росте налогов для физлиц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем», — цитирует министра агентство.

Депутаты отметили рост доходов богатейших граждан страны и поинтересовались, нет ли у властей РФ планов ввести прогрессивную шкалу налогообложения. На это Силуанов ответил, что «крупные миллиардеры найдут способ, как уйти от налогообложения, в первую очередь пострадает средний класс».

Налоги на квартиры в Москве вырастут

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, в свою очередь, добавил, что «к этим вопросам с экономической точки зрения надо подходить крайне аккуратно».

Ранее Минфин выступил с предложением внести двенадцать корректировок в налогообложение физических лиц. Одно из них касается удаленных сотрудников российских фирм, которые живут за рубежом. Согласно другой инициативе, предлагается ужесточить фискальный контроль над выигрышами в букмекерских конторах. Ряд предлагаемых изменений направлены на сокращение фискальной нагрузки.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее предложил освободить от подоходного налога россиян с зарплатой менее 20 тысяч рублей.
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