Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.17EUR 82.46BRENT 85.63
Войти в почту

Силуанов сделал заявление по новой индексации соцвыплат

Лера Букина
47 минут назад

В 2022 году все соцвыплаты и материнский капитал проиндексируют по фактической инфляции 2021 года, которая складывается выше прогноза. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает «Прайм».

Силуанов сделал заявление по новой индексации соцвыплат
Фото: ТАССТАСС

«Президент РФ поставил задачу, чтобы те социальные выплаты, которые зависят от инфляции, были проиндексированы таким образом», — отметил он.

Министр подчеркнул, что в ходе рассмотрения бюджета во втором чтении все планируемые индексации проработают и учтут. Это коснется и индексации материнского капитала, отметил Силуанов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составит 7 493 рубля. Сумма выплаты увеличится на 5,8%. Максимальный размер пособия вырастет до 31 282 рублей. Эти данные приведены в заключении Счетной палаты (СП) «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».

Также с 1 февраля на 5,8% проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка. Его размер составит 19 981 рубля. Расходы на эту выплату достигнут 19,8 млрд рублей. В настоящее время размер пособия составляет 18 886 рублей.

Личный счет,Антон Силуанов,Фонд социального страхования РФ,Счетная палата,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители