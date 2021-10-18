Силуанов сделал заявление по новой индексации соцвыплат

В 2022 году все соцвыплаты и материнский капитал проиндексируют по фактической инфляции 2021 года, которая складывается выше прогноза. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает «Прайм».
«Президент РФ поставил задачу, чтобы те социальные выплаты, которые зависят от инфляции, были проиндексированы таким образом», — отметил он.
Министр подчеркнул, что в ходе рассмотрения бюджета во втором чтении все планируемые индексации проработают и учтут. Это коснется и индексации материнского капитала, отметил Силуанов.
Ранее сообщалось, что в 2022 году минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составит 7 493 рубля. Сумма выплаты увеличится на 5,8%. Максимальный размер пособия вырастет до 31 282 рублей. Эти данные приведены в заключении Счетной палаты (СП) «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».
Также с 1 февраля на 5,8% проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка. Его размер составит 19 981 рубля. Расходы на эту выплату достигнут 19,8 млрд рублей. В настоящее время размер пособия составляет 18 886 рублей.