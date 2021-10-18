Банкиры попросили оставить им соцвыплаты россиян

В Национальном совете финансового рынка (НСФР) выступили против полного запрета на списание единовременных соцвыплат за долги: участники рынка заявили, что это увеличит расходы банков и может испортить кредитные истории заемщиков. Об этом рассказал «Коммерсант».

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В августе президент РФ Владимир Путин призвал запретить банкам автоматически списывать за долги (в том числе по исполнительным производствам) социальные выплаты россиян. Также он призвал вернуть уже списанные в 2021 году соцвыплаты.

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В сентябре «Единая Россия» внесла такой законопроект в Госдуму. Авторы документа напомнили, что в РФ уже запрещено списывать за долги алименты, компенсации за причинение вреда здоровью и пособия, но единовременные соцвыплаты выпали из-под действия этих норм.

Депутаты планируют распространить запрет на списание выплат беременным женщинам, находящимся в трудном положении, и на все виды социальной помощи, включая социальный контракт.

Госдума одобрила законопроект в первом чтении 14 октября. Если документ окончательно примут, банкам нужно будет возвращать списанные соцвыплаты в трехдневный срок

НСФР направил главе комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову письмо с предложением доработать документ.

Глава НСФР Андрей Емелин заявил «Коммерсанту», что введение дополнительной процедуры станет очень затратным для банков. В письме НСФР подчеркивается, что банки не могут автоматически различать категории выплат - делать это придется в ручном режиме, что «значительно повысит операционные расходы банков и существенно увеличит риск претензий как от клиентов, так и от регулятора».

Емелин отметил, что возвращение уже списанных выплат может испортить кредитные истории клиентов: если банк вернет средства, у заемщика снова образуется долг, который он должен будет погасить в течение семи дней. Если не сделать этого за неделю, образуется просрочка и начнут начисляться пени.

Глава департамента Росбанка по работе с просроченной задолженностью Евгений Сеньковский отметил, что из-за возвращения всех списанных за 2021 год выплат банкам придется проводить пересчеты долгов, дорабатывать ПО и принимать другие меры, это означает дополнительные расходы.

Во избежание этих проблем в НСФР предложили ввести для всех случаев списания единовременной выплаты «период охлаждения» в 14 дней: в течение этого срока у должника будет право попросить банк вернуть средства.

Сеньковский отметил, что в НСФР также выступают за увеличение сроков возврата выплат.