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Банкиры попросили оставить им соцвыплаты россиян

Мария Иванова
46 минут назад

В Национальном совете финансового рынка (НСФР) выступили против полного запрета на списание единовременных соцвыплат за долги: участники рынка заявили, что это увеличит расходы банков и может испортить кредитные истории заемщиков. Об этом рассказал «Коммерсант».

Банкиры попросили оставить им соцвыплаты россиян
Фото: ТАССТАСС

В августе президент РФ Владимир Путин призвал запретить банкам автоматически списывать за долги (в том числе по исполнительным производствам) социальные выплаты россиян. Также он призвал вернуть уже списанные в 2021 году соцвыплаты.

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В сентябре «Единая Россия» внесла такой законопроект в Госдуму. Авторы документа напомнили, что в РФ уже запрещено списывать за долги алименты, компенсации за причинение вреда здоровью и пособия, но единовременные соцвыплаты выпали из-под действия этих норм.

Депутаты планируют распространить запрет на списание выплат беременным женщинам, находящимся в трудном положении, и на все виды социальной помощи, включая социальный контракт.

Госдума одобрила законопроект в первом чтении 14 октября. Если документ окончательно примут, банкам нужно будет возвращать списанные соцвыплаты в трехдневный срок

НСФР направил главе комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову письмо с предложением доработать документ.

Глава НСФР Андрей Емелин заявил «Коммерсанту», что введение дополнительной процедуры станет очень затратным для банков. В письме НСФР подчеркивается, что банки не могут автоматически различать категории выплат - делать это придется в ручном режиме, что «значительно повысит операционные расходы банков и существенно увеличит риск претензий как от клиентов, так и от регулятора».

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Емелин отметил, что возвращение уже списанных выплат может испортить кредитные истории клиентов: если банк вернет средства, у заемщика снова образуется долг, который он должен будет погасить в течение семи дней. Если не сделать этого за неделю, образуется просрочка и начнут начисляться пени.

Глава департамента Росбанка по работе с просроченной задолженностью Евгений Сеньковский отметил, что из-за возвращения всех списанных за 2021 год выплат банкам придется проводить пересчеты долгов, дорабатывать ПО и принимать другие меры, это означает дополнительные расходы.

Во избежание этих проблем в НСФР предложили ввести для всех случаев списания единовременной выплаты «период охлаждения» в 14 дней: в течение этого срока у должника будет право попросить банк вернуть средства.

Сеньковский отметил, что в НСФР также выступают за увеличение сроков возврата выплат.

«Коммерсант» указывает, что на стороне законопроекта выступают правозащитники. Глава проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева подчеркнула, что единовременные соцвыплаты предназначены для покупок самого необходимого их получателями, «а не для поддержания банковского сектора».
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