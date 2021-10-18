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Путин анонсировал новую выплату семьям с детьми

Ura.Ru
1 час назад

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о новых единовременных выплатах в размере миллиона рублей для части россиян. Речь идет о помощи в приобретении жилья жителям Дальнего Востока.

Путин анонсировал новую выплату семьям с детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Новая единовременная выплата составит один миллион рублей», — передает ТАСС. Предполагается, что ее будут получать живущие на Дальнем Востоке россияне при рождении третьего ребенка и последующих.

Соответствующее поручение правительству РФ расположено на сайте российского президента. В документе уточняется, что семьи получат деньги в том случае, если дети появятся на свет на территории Дальнего Востока, а выданные средства пойдут на приобретение или возведение жилья находящегося там же.

Личный счет,Владимир Путин,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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