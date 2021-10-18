Сколько россиянам придется копить на машину: прогноз экспертов

В России среднестатистическому работнику требуется почти восемь лет, чтобы накопить на новый автомобиль. Такую оценку приводит РИА Новости в своем исследовании.

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Эксперты РИА Новости предположили, что россиянин со средней зарплатой будет откладывать на покупку машины 50 процентов заработка. Накопления он разместит на банковский вклад по ставке 6,75 процента.

Для расчетов взяли среднюю стоимость подержанного авто в 800 тыс. рублей, нового - 2 млн рублей.

Эксперты пришли к выводу, что на новую машину средний россиянин копил бы 7,7 года (при условии неприкосновенности сбережений и дохода от вклада).

При этом сроки сбора нужной суммы отличаются от региона к региону из-за разницы в уровне дохода. В РИА Новости пришли к выводу, что быстрее других необходимую сумму накопили бы люди, работающие на Чукотке, - за 3,5 года.

Второе место досталось работникам из Ямало-Ненецкого автономного округа, которым потребовалось бы копить 3,6 года. Замыкает тройку лидеров Магаданская область (3,9 года накоплений). Эксперты объяснили, что северные регионы стали лидерами благодаря высоким зарплатам в добывающих отраслях.

Четвертое и пятое место заняли Ненецкий автономный округ и Москва (4,3 и 4,6 года соответственно).

Замыкают рейтинг кавказские территории, где, по расчетам РИА Новости, копить на новое авто пришлось бы более десяти лет.

Чтобы накопить на машину с пробегом, работнику с медианной зарплатой пришлось бы откладывать 50 процентов от дохода в течение 3,6 года.

Аналитики Carprice ранее составили рейтинг лучших и худших подержанных машин в возрасте от трех до пяти лет.

Первое место по надежности разделили Infiniti QX50 I Рестайлинг, Mazda CX5 I Рестайлинг и Land Rover Discovery Sport.