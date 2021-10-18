Доллар потеряет позиции: эксперты о будущем американской валюты

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, считают, что доллар, несмотря на прогнозы о его скором крахе, еще долго будет оставаться основной мировой валютой. Однако высока вероятность, что американская валюта будет постепенно слабеть.

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Президент России Владимир Путин предупреждал, что попытки США ограничивать расчеты в долларах подрывают доверие к американской валюте.

«Все уже думают, как создать новые и универсальные валюты, как перейти к расчетам в национальных валютах. По сути, они пилят сук, на котором сидят», - подчеркивал он.

Трейдер Артем Звездин считает, что из-за политики Федеральной резервной системы (ФРС) США доллар может заметно потерять свои позиции. Он отметил, что инфляция в Штатах растет, а вместе с ней и издержки бизнеса, государств и людей, имеющих долларовые сбережения.

«Важно понять всего одну вещь. На состояние доллара и на его позиции влияет только стабильность курса. Расчеты в валюте, которая систематически обесценивается, конечно, никого не интересуют», - подчеркнул он.

Если высокая инфляция в США сохранится, страны продолжат отказываться от доллара в качестве резервной валюты. Однако на это могут уйти десятилетия, считают собеседники NEWS.ru.

Экономист, эксперт CMS Institute Николай Переславский отметил, что в 2020 году доля доллара в мировых резервах упала до 59 процентов. По его словам, это, в том числе, связано с укреплением экономик Индии и Китая.

Финансист Умид Бадрутдинов добавил, что страны Таможенного союза, где 80 процентов сделок происходит в рублях, могут легко обойтись без доллара.

О крахе долларовой системы ранее говорил экономист Михаил Хазин. По его мнению, в ближайшее время крупнейшим игрокам, к которым относится и Россия, предстоит провести новый раздел мира, так как финансовый глобализм исчерпал ресурс, позволявший поддерживать мировую экономику.