Зарплата курьеров выросла до 200 тысяч рублей

Зарплаты курьеров в России выросли в 1,5-2,5 раза из-за острого кадрового дефицита, сообщает "Ведомости" со ссылкой на данные Superjob. Стоимость услуг пеших курьеров может составлять 100 тысяч рублей в месяц, а их коллег на автомобилях - до 200 тысяч рублей.

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Услуги доставщиков подорожали из-за острой нехватки сотрудников. В сентябре спрос работодателей на складских сотрудников и автоперевозчиков возрос в 3-3,5 раза по сравнению с августом. В Headhunter рассказали, что спрос на курьеров вырос в 7 раз.

Работодатели объяснили кадровый дефицит сезонным повышением спроса на доставку, активным ростом сегмента доставки еды, а также последствиями оттока мигрантов. Больше всего дефицит испытывают компании по доставке еды и продуктов, но к "Черной пятнице", которая стартует в России 25 ноября, проблемы с сотрудниками могут испытать и маркетплейсы.