3,5 млн рублей потратят в России на изучение бедности

Росстат решил усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян, в частности многодетных семей и пожилых, сообщает РБК.

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С этой целью ведомство разместило на портале госзакупок контракт на выполнение соответствующей научно-исследовательской работы. На нее планируется выделить 3,52 млн рублей. Работа должна быть выполнена к середине декабря 2021 года.

Авторы исследования подготовят рекомендации по внедрению лонгитюдного метода в программе Росстата по выборочному наблюдению за доходами россиян и социальными выплатами. Согласно методу, наблюдением охватываются одни и те же респонденты на протяжении долгого времени. Применять лонгитюдный подход планируется с 2022 года.

В 2021 году в Удмуртии, Белгородской и Калининградской областях ведомство уже проводило пилотное выборочное наблюдение с использованием лонгитюдного компонента выборки. По данным Росстата, такое наблюдение доходов важно, потому что его данные могут использоваться при разработке мер социальной и демографической политики, количественного измерения их эффективности, улучшения мониторинга реализации приоритетных нацпроектов и госпрограмм.