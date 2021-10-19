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ФНС задумалась об учете чаевых самозанятых

Лера Букина
2 часа назад

ФНС заинтересовалась чаевыми, которые получают самозанятые. Налоговая провела среди граждан, работающих на себя, опрос о потребности в получении вознаграждения через приложение «Мой налог», пишут «Известия».

ФНС задумалась об учете чаевых самозанятых
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как отметила сама ФНС, согласно позиции Минфина, чаевые не облагаются налогом. Самозанятым налоговики задали три вопроса:

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«Оставляют ли вам ваши клиенты чаевые сейчас?»

«Хотите ли вы, чтобы ваши клиенты могли переводить вам чаевые в электронной форме?»

«Хотите ли вы, чтобы приложение «Мой налог» имело встроенную функциональность по приему чаевых в электронной форме?»

У самозанятых возникли проблемы в судах

В настоящее время благодаря приложению «Мой налог» самозанятые могут сформировать чек, проверить начисления налогов и узнать о сроках уплаты. Оно также помогает получить справку о регистрации в качестве самозанятого и справку о доходах за любой период. Так, у работающих на себя есть возможность подтверждать доходы при получении кредита или оформлении пособий.

«Мы видим, что самозанятые — новый активно растущий сегмент рынка, которому также актуальны услуги по получению электронных чаевых. В настоящий момент ПСБ прорабатывает возможность подключения к сервису этого типа клиентов», — сообщил директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.

Сервис безналичных чаевых запустили в «Сбере» в апреле 2021 года. Им могут воспользоваться все пользователи, принявшие условия публичной оферты, пояснили в пресс-службе банка.

ВТБ запустил аналогичную услугу в октябре 2021 года, отметил начальник управления «Переводы» Алексей Хранилов. В банке ожидают, что в этом году объем рынка чаевых в стране достигнет около 100 млрд рублей.

По мнению экспертов, инструмент нововведение будет удобным, но его целесообразность для граждан вызывает вопросы. Как отметил глава «Опоры России» Александр Калинин, самозанятые и так работают на себя и ни с кем не делятся выручкой, полученной за товары и услуги.

Генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова предложила установить максимальный размер чаевых, так как это, по ее мнению, помогло бы снизить вероятность махинаций с гонорарами и уплаченными с них налогами.

Ранее сообщалось, что самозанятые после введения специального налогового режима заработали 620 млрд рублей.

18 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России не планируют в ближайшие три года повышать ставку налога на доходы физического лица.

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