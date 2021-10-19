Россиянам напомнили о налоге на доход по вкладам

С 1 января 2022 года налог на доход по вкладам будут рассчитывать иначе. Речь идет обо всех налогоплательщиках, в том числе и нерезидентах РФ, сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

Фото: ТАСС ТАСС

«С 1 января 2021 года, согласно статье 214.2 НК РФ, налогообложению подлежат доходы в виде процентов, полученных по вкладам и остаткам на счетах в банках на территории РФ. Независимо от того, в каком году был открыт вклад (остаток на счетах в банке) или за какой год начислены проценты, которые выплачиваются физическим лицам, такие доходы будут облагаться налогом на доходы физлиц по новым правилам», — подчеркнула она.

Видео дня

Эксперт отметила, что ставка НДФЛ с процентных доходов по вкладам (остаткам на счетах в банках) составит 13%. НДФЛ будет облагаться сумма, которая превышает все полученные в течение года проценты по рублевым и валютным вкладам и счетам в банках на территории России над показателем, рассчитанным как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, действующей на 1 января налогового периода.

Исключением являются доходы по рублевым вкладам и счетам, если в течение всего налогового периода процентная ставка не превышает 1% годовых, и процентов, полученных за средства на счетах эскроу. Заниматься подачей информации по доходам граждан в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах в банках), будут банки. Они же после составления отчетов направят их в налоговые органы. Налоговики будут производить расчет НДФЛ. Физлицам не придется сдавать декларацию 3-НДФЛ. Основное требование - уплата НДФЛ до декабря 2022 года.

НДФЛ будет облагаться совокупный процентный доход, выплаченный физлицу за налоговый период (календарный год), за вычетом необлагаемого процентного дохода.

По состоянию на 1 января 2021 года ставка ЦБ была на уровне 4,25%, поэтому необлагаемый процентный доход составляет 42 500 рублей. При наличии у физлица нескольких вкладов в банках и совокупном доходе в виде процентов, например, в 200 000 рублей, НДФЛ будут рассчитывать так: 200 000 рублей – 42 500 рублей (необлагаемый процентный доход) = 157 500 рублей х 13% = 20 475 рублей (НДФЛ).

Отмечается, что граждане не смогут воспользоваться налоговыми вычетами, предусмотренными ст. 218 — 221 НК РФ (стандартные, социальные, имущественные), хотя ставка по НДФЛ с процентных доходов составляет 13%.

По мнению Семеновой, массового оттока денег с банковских вкладов не произойдет.

«Но физические лица найдут альтернативу вложениям средств в другие инструменты, как например открытие индивидуального инвестиционного счета», — считает эксперт.