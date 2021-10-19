Индексация пенсий оказалась во власти инфляции

Уровень индексации пенсий неработающим пенсионерам с 1 января 2022 года пересмотрят, если Минэкономразвития скорректирует официальный прогноз инфляции за 2021 год, заявил глава Минтруда Антон Котяков на заседании думского Комитета по труду и социальной политике. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Пока же пенсии намерены проиндексировать на 5,9%, а инфляция за 2021 год составит 5,8%. Однако в октябре Минэкономразвития изменило оценку инфляции на конец года — на 1,6 п.п. в большую степень, до 7,4%.

«То, что вы слышите от МЭР, это прогнозная оценка, но, если МЭР официально прогноз изменит, мы приступим к формированию дополнительных мер», - заявил Котяков.

Что касается работающих пенсионеров, которым выплаты не индексируют с 2016 года, то глава Минтруда заявил о «различных вариантах», однако «окончательное решение еще не принято».

Ранее в конце сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что пенсии граждан будут расти в ближайшие годы, средства на их индексацию уже предусмотрены.