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В Кремле высказались о повсеместных выплатах за вакцинацию от COVID-19

Лера Букина
34 минуты назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в возможности реализации поголовных выплат россиянам за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости. Он отметил, что в стране уже действуют поощрения для граждан, это лотереи.

В Кремле высказались о повсеместных выплатах за вакцинацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Здесь, конечно, решать специалистам. Вы знаете, что в некоторых регионах практикуются различные лотереи, розыгрыши призов. Безусловно все методы хороши, чтобы увеличить количество вакцинированных. Но вряд ли здесь возможна какая-то поголовная оплата. … Никогда не слышал, чтобы кто-то о такой программе говорил», – цитирует агентство Пескова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в котором говорится, что пожилые москвичи могут выбрать денежную компенсацию в 10 тысяч рублей вместо получаемых за вакцинацию от коронавируса подарочных наборов «С заботой о здоровье». Чтобы получить деньги, необходимо подать заявление в любой городской центр социального обслуживания. При себе нужно иметь паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.

«Бероеву плевать, что пожилые люди умирают от коронавируса»

Личный счет,Дмитрий Песков,Сергей Собянин,
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