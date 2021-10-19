В Кремле высказались о повсеместных выплатах за вакцинацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в возможности реализации поголовных выплат россиянам за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости. Он отметил, что в стране уже действуют поощрения для граждан, это лотереи.

«Здесь, конечно, решать специалистам. Вы знаете, что в некоторых регионах практикуются различные лотереи, розыгрыши призов. Безусловно все методы хороши, чтобы увеличить количество вакцинированных. Но вряд ли здесь возможна какая-то поголовная оплата. … Никогда не слышал, чтобы кто-то о такой программе говорил», – цитирует агентство Пескова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в котором говорится, что пожилые москвичи могут выбрать денежную компенсацию в 10 тысяч рублей вместо получаемых за вакцинацию от коронавируса подарочных наборов «С заботой о здоровье». Чтобы получить деньги, необходимо подать заявление в любой городской центр социального обслуживания. При себе нужно иметь паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.