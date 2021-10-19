Во сколько россиянам обойдется отдых в Таиланде

Стоимость путевок в Таиланд после возобновления авиасообщения будет начинаться от 106-119 тыс. рублей на двоих. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Ранее власти Таиланда анонсировали отмену карантина для полностью привитых от коронавируса туристов с 1 ноября. Премьер-министр страны Прают Чан-Оча подчеркнул, что это коснется путешественников из списка стран с низким уровнем распространения вируса. Туристам из стран, пока не включенных в список, придется пройти карантин и соблюдать другие требования. При этом даже полностью вакцинированным туристам нужно будет предоставлять результаты ПЦР-теста.

С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщения с Таиландом, туроператоры получают официальное право продавать путевки на это направление.

По данным АТОР, продажа туров уже началась, есть путевки как на Пхукет, так и на Самуи. При этом их стоимость сейчас выше, чем была до начала пандемии коронавируса.

Отдохнуть на Пхукете можно за 106 - 119 тыс. рублей на двоих. За эту цену входит размещение в отеле четыре звезды с завтраками. Тем же, кто предпочитает отдохнуть на Самуи, нужно быть готовым заплатить от 161 тыс. рублей на двоих за восемь ночей. В эту цену входит отель категории три звезды, без питания, отметили в ассоциации.

Минимальная стоимость путевки на 11 ночей в гостиницу более высокой категории (пять звезд) на Пхукете обойдется уже в 111-143 тыс. рублей.

«К указанным суммам также необходимо будет прибавить стоимость двух ПЦР-тестов, которые необходимо будет сделать по прилете в Таиланд и на 6-7 день. Это еще примерно 12 тысяч рублей», - предупредили в АТОР.