Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 85.24
Войти в почту

Россияне стали реже покупать морепродукты

Елена Прошина
58 минут назад

В интернет-магазине «Утконос ОНЛАЙН» зафиксировали снижение интереса на замороженные морепродукты у покупателей в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы рассказала «Газета.Ru».

Россияне стали реже покупать морепродукты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В третьем квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020-го на 38% уменьшилось число заказов замороженных стейков морской рыбы, на 26% — гребешков и на 10% — креветок», — говорится в материале.

В интернет-магазине такое снижение интереса на морепродукты у покупателей в России объяснили их желанием снизить расходы на еду после карантинных ограничений 2020 года.

«В разгар пандемии люди сидели дома и на дачах, покупали много разных категорий товаров. Сейчас же россияне бережнее и рациональнее стали относиться к затратам на столь дорогостоящие продукты».

При этом в пресс-службе «Утконос ОНЛАЙН» отметили, что покупатели стали активнее приобретать рыбные пресервы, закуски из рыбы и морепродуктов. Кроме того, аналитики платформы не зафиксировали снижения спроса на икру осетровых рыб, охлажденное филе морской рыбы и колбасные изделия.

Личный счет,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители