Россияне стали реже покупать морепродукты

В интернет-магазине «Утконос ОНЛАЙН» зафиксировали снижение интереса на замороженные морепродукты у покупателей в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы рассказала «Газета.Ru».

«В третьем квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020-го на 38% уменьшилось число заказов замороженных стейков морской рыбы, на 26% — гребешков и на 10% — креветок», — говорится в материале.

В интернет-магазине такое снижение интереса на морепродукты у покупателей в России объяснили их желанием снизить расходы на еду после карантинных ограничений 2020 года.

«В разгар пандемии люди сидели дома и на дачах, покупали много разных категорий товаров. Сейчас же россияне бережнее и рациональнее стали относиться к затратам на столь дорогостоящие продукты».