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Россияне получат три новые выплаты с 1 ноября

Алиса Селезнёва
50 минут назад

Стимулирующие выплаты с 1 ноября начнут получать врачи, изменится размер пособий для семей с детьми и пенсионеров. Кого ждут доплаты, разбирался «Лайф».

Россияне получат три новые выплаты с 1 ноября
Фото: ТАССТАСС

Так, с 1 ноября медицинские работники в Волгоградской области будут получать стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку. Они составят до 200 рублей за одного вакцинированного.

Для поддержки семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет будет выделено 28,3 млрд рублей. Эта мера коснется, в первую очередь, малообеспеченных.

«Речь идет о ежемесячной выплате. Ее размер зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. Получают выплату малообеспеченные семьи. Соответственно, и суммы перечислений зависят от среднедушевого дохода семьи. Чем он меньше, чем больше процент доплаты», - пояснил изданию управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

Также с 1 ноября доплаты ждут и ряд пенсионеров. Перерасчет будет сделан для бывших членов летных экипажей судов гражданской авиации и отдельных категорий работников угольной промышленности.

Размер доплаты к пенсии для них индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и выслуги лет. При этом обращаться за перерасчетом не нужно, он будет произведен автоматически.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате 1 миллиона рублей жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) при рождении третьего и последующих детей. Условиями, при которых данная выплата сможет осуществляться, являются регистрация рождения ребенка ЗАГСе на территории региона, а также направление полученных средств на покупку или строительство жилья на Дальнем Востоке.

Личный счет,Владимир Путин,
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