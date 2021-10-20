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«Нужно поторопиться»: россияне рискуют остаться без одной выплаты

Лера Букина
2 часа назад

Юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская напомнила о прекращении с 1 ноября 2021 года единовременной выплаты семьям для подготовки детей к школе. Об этом пишет LIFE.

«Речь идет о 10 тысячах рублей, которые перечислялись для подготовки к школе. Многие родители уже получили эти деньги, но тем, кто не успел, нужно поторопиться. Если не подать заявление до 1 ноября, то право на выплату исчезнет», — подчеркнула она.

Эту выплату могут получить зарегистрированные на портале Госуслуг. Средства зачисляют не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем. При заполнении заявления нужно указать реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет должен быть открыт на имя непосредственно родителя.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 28,3 млрд рублей на поддержку семей с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Россияне получат три новые выплаты с 1 ноября

18 октября Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2022 году все соцвыплаты и материнский капитал проиндексируют по фактической инфляции 2021 года, которая складывается выше прогноза. Министр подчеркнул, что в ходе рассмотрения бюджета во втором чтении все планируемые индексации проработают и учтут.

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