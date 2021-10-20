Как заработать ₽1 млн на старость

Отказавшись от такой вредной привычки, как курение, можно откладывать на старость около четырех тысяч рублей ежемесячно. Об этом в интервью радио Sputnik заявила финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина.
Она отметила, что средняя стоимость пачки сигарет в России составляет примерно 150 рублей. Если у курильщика за один день уходит пачка, то из этого и складывается сумма, зачастую превышающая 4 тысячи рублей, отметила эксперт. По словам Никитиной, если откладывать эту сумму на срочный банковский депозит, то через 15 лет можно получить существенную прибавку к пенсии.
«Если мы откладываем примерно четыре тысячи рублей в месяц, которые люди тратят на сигареты, за пятнадцать лет с учетом дохода примерно в 5% годовых итоговая сумма получается около миллиона рублей. С этих денег потом можно будет получать пассивный доход в четыре тысячи рублей в месяц. По сути, человек накопит на прибавку к пенсии, например, на пожизненную оплату «коммуналки» или что-то в этом роде», – подчеркнула Никитина.
Россиянам следует подсчитать ежемесячные затраты на сигареты, вероятно, это может заставить отказаться от вредной привычки, считает финансовый консультант.
«Если человек уже принял решение, что надо отказаться от курения, и ему нужен дополнительный толчок, то финансовый расчет поможет принять это решение и бросить курить. Чем раньше вы бросите, тем больше вы заработаете», – считает Никитина.
В конце сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что пенсии граждан будут расти в ближайшие годы, средства на их индексацию уже предусмотрены в бюджете.