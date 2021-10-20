Как заработать ₽1 млн на старость

«Если мы откладываем примерно четыре тысячи рублей в месяц, которые люди тратят на сигареты, за пятнадцать лет с учетом дохода примерно в 5% годовых итоговая сумма получается около миллиона рублей. С этих денег потом можно будет получать пассивный доход в четыре тысячи рублей в месяц. По сути, человек накопит на прибавку к пенсии, например, на пожизненную оплату «коммуналки» или что-то в этом роде», – подчеркнула Никитина.