Топ-3 товаров, проигнорировавших инфляцию

На фоне переизбытка продуктов на рынке и падения спроса со стороны населения рост цен не затронет некоторые товары. Речь идет, в частности, о яблоках. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

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«Высокий урожай способствует снижению цен на них в последнее время и обеспечит более низкие темпы роста цен в оставшиеся месяцы года», — отметила она.

На динамику стоимости отечественных овощей будут влиять как собранный урожай, так и возможность его закладки в хранилища. Если погодные условия в ближайшее время позволят собрать урожай, то цены постепенно будут снижаться.

Второй товар – строительные материалы. Из-за падения спроса и крупных остатков нераспроданных товаров у продавцов цены на металлочерепицу, доску, ДСП должны снизиться, прогнозирует Долгова.

Также она ожидает падения цен на услуги гостиниц, санаториев и пансионатов, ряд туристических маршрутов из-за окончания сезона отпусков. Однако ближе к новогодним праздникам цены взлетят, предупреждает Долгова.

Запасаться она советует теми товарами, которые имеют длительный или неограниченный срок годности, например, бытовой химией.

«Но нужно понимать, что любой всплеск спроса может спровоцировать еще большее повышение цен ритейлерами, а в условиях проблем с логистикой — дефицит товара на полках магазинов, что опять подстегнет цены», — отметила эксперт.

Тем, кто хочет поменять гаджеты, Долгова советует поторопиться это сделать, так как объемы их производства не растут, а замедления роста цен на электронику ждать не стоит.