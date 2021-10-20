Мосбиржа решила упростить жизнь россиянам

Специалисты Московской биржи подготовили поправки в Налоговый кодекс, согласно которым брокеров и депозитариев в России могут наделить функциями налогового агента частных инвесторов по дивидендам иностранных акций. Об этом пишут «Известия».

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«Нововведение существенно упростит жизнь розничным инвесторам. Так как в случае принятия поправок им не придется самостоятельно заполнять все необходимые документы для российской налоговой службы. А брокеры, в свою очередь, снизят издержки при обслуживании клиентов», — заявил управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков.

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Поправки освободят инвесторов от обязанности отчитываться перед налоговой службой РФ, переложив это на плечи брокеров, отметили в пресс-службе биржи. Однако желающие сэкономить на отчислениях будут вынуждены сами контролировать вопросы двойного налогообложения, указали там.

С дивидендами от американских компаний физлицу необходимо самостоятельно заполнить форму W-8BEN. Она является подтверждением отсутствия у инвестора налогового резидентства США. Форма позволяет в три раза сократить ставку налога.

После заполнения формы инвесторы могут уплачивать по дивидендам на акции американских компаний не 30% в бюджет США и 13% в российский, а 10% и 3% соответственно. Так, в общей сложности в налоговые двух стран выплачивается не 43%, а 13%, отметили в Мосбирже. Предлагается автоматизировать заполнение формы W-8BEN с помощью сервиса, который позволит сделать это в личных кабинетах или приложениях для смартфонов. Все данные будут подтягиваться автоматически, но подписывать форму и отправлять ее будет сам клиент.

В ЦБ РФ в целом поддерживают инициативы по упрощению фискального администрирования операций с ценными бумагами для инвесторов.

Крупные брокеры и банки тоже поддержали предлагаемые поправки, поскольку рассчитывают, что это облегчит жизнь частным инвесторам.

Для того чтобы внедрить поправки, нужны деньги и время, подчеркивают профучастники рынка. Эксперт «Финама» Сергей Володькин опасается, что нововведение потребует больших дополнительных издержек.