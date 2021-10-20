Мосбиржа решила упростить жизнь россиянам

Специалисты Московской биржи подготовили поправки в Налоговый кодекс, согласно которым брокеров и депозитариев в России могут наделить функциями налогового агента частных инвесторов по дивидендам иностранных акций. Об этом пишут «Известия».
«Нововведение существенно упростит жизнь розничным инвесторам. Так как в случае принятия поправок им не придется самостоятельно заполнять все необходимые документы для российской налоговой службы. А брокеры, в свою очередь, снизят издержки при обслуживании клиентов», — заявил управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков.
Поправки освободят инвесторов от обязанности отчитываться перед налоговой службой РФ, переложив это на плечи брокеров, отметили в пресс-службе биржи. Однако желающие сэкономить на отчислениях будут вынуждены сами контролировать вопросы двойного налогообложения, указали там.
С дивидендами от американских компаний физлицу необходимо самостоятельно заполнить форму W-8BEN. Она является подтверждением отсутствия у инвестора налогового резидентства США. Форма позволяет в три раза сократить ставку налога.
После заполнения формы инвесторы могут уплачивать по дивидендам на акции американских компаний не 30% в бюджет США и 13% в российский, а 10% и 3% соответственно. Так, в общей сложности в налоговые двух стран выплачивается не 43%, а 13%, отметили в Мосбирже. Предлагается автоматизировать заполнение формы W-8BEN с помощью сервиса, который позволит сделать это в личных кабинетах или приложениях для смартфонов. Все данные будут подтягиваться автоматически, но подписывать форму и отправлять ее будет сам клиент.
В ЦБ РФ в целом поддерживают инициативы по упрощению фискального администрирования операций с ценными бумагами для инвесторов.
Крупные брокеры и банки тоже поддержали предлагаемые поправки, поскольку рассчитывают, что это облегчит жизнь частным инвесторам.
Для того чтобы внедрить поправки, нужны деньги и время, подчеркивают профучастники рынка. Эксперт «Финама» Сергей Володькин опасается, что нововведение потребует больших дополнительных издержек.
Ранее Московская биржа улучшила условия налогового администрирования дивидендов по иностранным акциям для частных инвесторов. Национальный расчетный депозитарий (НРД) в период с 1 августа 2021 по 31 января 2022 года не должен взимать плату за прием и признание формы идентификации физического лица W-8BEN при выплате дохода по американским ценным бумагам.