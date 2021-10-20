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Больше 10 тысяч: пенсионерам готовят выплату к Новому году

Мария Иванова
1 час назад

Экономист Андрей Лобода допустил, что российские пенсионеры получат единовременную выплату к Новому году, размер которой составит до 15 тыс. рублей. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Больше 10 тысяч: пенсионерам готовят выплату к Новому году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В августе президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам десяти тысяч рублей в сентябре 2021 года.

Пенсионный фонд России (ПФР) автоматически назначал выплату по имеющимся в фонде данным. Доставляли пособие в том же порядке, что и обычную пенсию, – через выбранную пенсионером организацию (банк или почту).

Лобода считает, что следующая единовременная выплата может оказаться больше десяти тысяч. По его мнению, о новом пособии президент может объявить в декабре.

«Это будет очень хорошим сигналом обществу, что есть поводы радоваться и после выборов в Госдуму», - подчеркнул он.

Замглавы «Альпари» Наталья Мильчакова также допустила выплату единовременного пособия. По ее мнению, выплата охватит всех пенсионеров, в том числе работающих.

Личный счет,Андрей Лобода,Наталья Мильчакова,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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