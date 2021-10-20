Россиян предупредили о скачке ипотечных ставок

Минстрой видит риски роста ставок по ипотеке. По итогам 2021 года они могут превысить показатель в 8%, заложенный в нацпроекте «Жилье и городская среда», заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. Об этом сообщает «Прайм».

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«Лучше сказать об этом сейчас, чем потом сетовать, как же так получилось», — подчеркнул он.

Рост ставки по ипотеке выше показателя нацпроекта связан с тем, что в предыдущем прогнозе не закладывалась та ставка ЦБ, «которая есть сейчас или будет в ближайшее время», пояснил Стасишин.

Он отказался дать точный прогноз по ипотечным ставкам, отметив, что на объем продаж новостроек и состояние рынка жилищного строительства влияет именно их уровень.

«Минстрой не знает, как увеличить доходы населения, и, наверное, не должен знать. Но без достижения этого будет сложно улучшить качество жизни населения. По-настоящему хорошее дешевым быть не может, а плохое мы строить не позволим», — отметил Стасишин.

Весной 2020 года власти приняли решение запустить программу льготной ипотеки под 6,5% в рамках антикризисных мер. Центробанк понижал ключевую ставку, в частности, до 4,25% годовых в июле, что было минимумом. Благодаря этому средняя ставка по ипотеке была рекордно низкой - 7,07%.

Однако сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 6,75%, стоимость ипотеки в августе выросла уже до 7,8%.