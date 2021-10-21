На покупку солнечных батарей задумали дать субсидии

В России могут начать субсидировать покупку гражданами солнечных батарей у отечественных производителей. Подобная мера способна стимулировать наращивание мощности микрогенерации, уверены в Минфине, где инициативу сочли целесообразной.

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Как отметил заместитель главы Минэнерго Павел Сниккарс, России вполне по силам нарастить мощность микрогенерации до 1 ГВт к 2030 году.

«Мы предполагаем, что в большинстве случаев речь будет идти о солнечных панелях, как наиболее гибких и при этом простых при установке решений, общим количеством порядка 100 тысяч домохозяйств», - приводят «Известия» слова Сниккарса.

По прогнозам экспертов, объемы рынка микрогенерации будут расти и в ближайшие пять лет могут достичь 150-200 МВт в год. Если цены на солнечные батареи не будут «кусаться», то прогнозы Минэнерго могут быть перевыполнены, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Одна солнечная батарея стоит от четырех до 20 тысяч рублей, но это очень небольшая мощность, около 500 Вт. Если устанавливать мощную батарею, допустим, в 5 кВт, то ее стоимость составит 300-350 тысяч рублей, оборудование 100 тысяч домов обойдется в 30-35 миллиардов рублей», - посчитала аналитик.