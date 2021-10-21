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Власти обяжут банки сообщать россиянам об их долгах

Ura.Ru
48 минут назад

В октябре Госдума рассмотрит законопроект, благодаря которому Банки и МФО будут обязаны сообщать гражданам о задолженностях. Документ был разработан при поддержке ЦБ и инициативу поддерживают в правительстве.

Власти обяжут банки сообщать россиянам об их долгах
Фото: ТАССТАСС

«Законопроектом предлагается закрепить обязанность кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) при кредитовании граждан. Проект закона также содержит положения об обязательном уведомлении граждан о риске неисполнения обязательств по кредиту (займу) при высоком значении ПДН (более 50%)», — сообщают «Известия» комментарий Банка России.

В профильном комитете Госдумы по финансовому рынку газете рассказали, что проект поддерживают, но некоторые нормы необходимо конкретизировать. «Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. Мы его поддерживаем, однако ко второму чтению некоторые его нормы будет конкретизированы», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что количество обанкротившихся россиян в 2021 году увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Среди лидирующих регионов по гражданам-банкротам Московская, Свердловская и Челябинская области. Об этом сообщается в данных «Федресурса».

Личный счет,Центральный банк России,Госдума,газета "Известия",
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