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Экономист перечислила категории граждан с правом досрочно выйти на пенсию

Lenta.ru
5 часов назад

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова перечислила категории предпенсионеров, которые могут досрочно выйти на пенсию. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

Кто может досрочно выйти на пенсию
Фото: ТАССТАСС

В частности, такой возможностью могут воспользоваться граждане предпенсионного возраста с большим стажем работы. Для этого необходимо иметь трудовой стаж 42 года для мужчин и 37 лет — для женщин.

За досрочной пенсией могут обратиться безработные предпенсионеры, если им до достижения пенсионного возраста осталось не более двух лет, они имеют стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также необходимо достаточное количество пенсионных коэффициентов на год назначения пенсии (в 2021 году — 21 балл; в 2022 году — 23,4 балла).

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Кроме того, выйти на пенсию раньше положенного могут женщины с тремя и четырьмя детьми, имеющие не менее 15 лет страхового стажа. При этом каждый ребенок будет засчитываться за год стажа.

В августе проректор Академии труда и социальных отношений, член экспертного совета при правительстве России Александр Сафонов призвал не мечтать о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию и смириться с текущим положением дел. Эксперт уверен, что ухудшать положение пенсионного фонда никто не станет, закон вступил в силу и начал работать, а государство уже получило определенную выгоду. Для возврата понадобятся дополнительные расходы, а этого никто не хочет. Также Сафонов указал на дефицит, сложившийся на рынке труда. По словам эксперта, он только усугубится при снижении пенсионного возраста.
Личный счет,Александр Сафонов,Правительство РФ,
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