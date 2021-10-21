Кто может досрочно выйти на пенсию

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова перечислила категории предпенсионеров, которые могут досрочно выйти на пенсию. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

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В частности, такой возможностью могут воспользоваться граждане предпенсионного возраста с большим стажем работы. Для этого необходимо иметь трудовой стаж 42 года для мужчин и 37 лет — для женщин.

За досрочной пенсией могут обратиться безработные предпенсионеры, если им до достижения пенсионного возраста осталось не более двух лет, они имеют стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также необходимо достаточное количество пенсионных коэффициентов на год назначения пенсии (в 2021 году — 21 балл; в 2022 году — 23,4 балла).

Кроме того, выйти на пенсию раньше положенного могут женщины с тремя и четырьмя детьми, имеющие не менее 15 лет страхового стажа. При этом каждый ребенок будет засчитываться за год стажа.