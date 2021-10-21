Из-за нерабочих дней зарплата россиян изменится

Из-за введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в России изменится оплата труда. В эти дни работники будут отдыхать, но зарплату им перечислят в полном размере. Однако это коснется не всех категорий россиян, а только работающих в госучреждениях. При этом у некоторых граждан зарплата может, наоборот, вырасти, отметил председатель совета Московской коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и партнеры» адвокат Андрей Андреев.

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«Сотрудники, которые выйдут на работу в период с 30 октября по 7 ноября, будут получать оплату труда в обычном размере. Однако работодатель уже по своему усмотрению сможет произвести оплату таким служащим в двойном размере. Также мы ожидаем спрос со стороны соискателей на различные форматы подработки», — рассказал он LIFE.

По его словам, в этот период больше всего смогут получать сотрудники с гибридным или дистанционным форматом работы. Это представители IT, телекома, бухгалтерии, финансов, маркетинга, рекламы, PR и консультирования. «Возрастет спрос на курьеров, грузчиков, упаковщиков и работников склада, а также на сотрудников ресторанного бизнеса, которые уже успели выработать схему работы „на вынос“ за последний год», — сообщил Андреев.