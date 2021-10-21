Более ₽500 тысяч: список получателей маткапитала расширят

В России могут расширить список граждан, имеющих право на получение материнского капитала. Законопроект, который внесут в Госдуму депутаты от ЛДПР, предлагает наделить таким правом родителей и усыновителей третьего и четвертого детей в регионах с проблемными показателями рождаемости. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Предлагается предоставить право на получение маткапитала женщинам, родившим третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого и последующих детей до этого же срока, если ранее они не воспользовались правом на материнский капитал.

Размер маткапитала намерены оставить на том же уровне, как и при рождении первого ребенка — 503 237 рублей 10 копеек.

«Господдержка семей с детьми приобретает особую актуальность именно сейчас — на фоне беспрецедентных масштабов убыли населения, в условиях заметного ухудшения финансового положения миллионов семей», — сказано в Telegram-канале Нилова.

Данная мера устранит дисбаланс по всей стране, добавил парламентарий.