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Более ₽500 тысяч: список получателей маткапитала расширят

Лера Букина
1 час назад

В России могут расширить список граждан, имеющих право на получение материнского капитала. Законопроект, который внесут в Госдуму депутаты от ЛДПР, предлагает наделить таким правом родителей и усыновителей третьего и четвертого детей в регионах с проблемными показателями рождаемости. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Предлагается предоставить право на получение маткапитала женщинам, родившим третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого и последующих детей до этого же срока, если ранее они не воспользовались правом на материнский капитал.

Размер маткапитала намерены оставить на том же уровне, как и при рождении первого ребенка — 503 237 рублей 10 копеек.

«Господдержка семей с детьми приобретает особую актуальность именно сейчас — на фоне беспрецедентных масштабов убыли населения, в условиях заметного ухудшения финансового положения миллионов семей», — сказано в Telegram-канале Нилова.

Данная мера устранит дисбаланс по всей стране, добавил парламентарий.

Путин предложил индексировать маткапитал на величину фактической инфляции

Министр финансов РФ Антон Силуанов на днях заявил, что в 2022 году все соцвыплаты и материнский капитал проиндексируют по фактической инфляции 2021 года, которая складывается выше прогноза. Министр подчеркнул, что в ходе рассмотрения бюджета во втором чтении все планируемые индексации проработают и учтут.
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