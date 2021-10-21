Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.27
Войти в почту

Россиян ждет взрывной рост зарплат в ноябре

Мария Иванова
1 час назад

Юристы, опрошенные Life, напомнили, что в законодательстве не предусмотрена дополнительная оплата труда в нерабочие дни. В то же время, по мнению экспертов, в нерабочую неделю взрывной рост зарплат точно ждет курьеров, грузчиков и складских работников.

Россиян ждет взрывной рост зарплат в ноябре
Фото: ТАССТАСС

Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.

Видео дня

В четверг, 4 ноября, Россия празднует День народного единства, благодаря этому дни с 4 по 7 ноября и так были праздничными выходными.

Из-за коронавируса к ним добавили три нерабочих дня - с понедельника, 1 ноября, по среду, 3 ноября.

По мнению опрошенных Life юристов, большинство работодателей на 1 - 3 ноября отправит сотрудников на удаленку.

Зарплата курьеров выросла до 200 тысяч рублей

Адвокат Андрей Андреев отметил, что трудовой кодекс не говорит о нерабочих днях, поэтому интерпретировать это понятие сложно. Эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин подчеркнул, что нерабочие дни точно должны быть оплачиваемыми (в рамках стандартного оклада): у президента и правительства есть полномочия регулировать трудовое законодательство своими указами, если указ требует оплачивать нерабочий период, работодатели обязаны это делать.

Юристы напомнили, что работа в праздничные и выходные дни - в этом случае с 4 по 7 ноября - оплачивается не менее чем в двойном размере.

Работникам со сменным графиком (к примеру, 2/2) выходные оплачивают в обычном размере, а праздники - по двойному тарифу.

«Оплата работы в «нерабочие дни» для тех, кто не может не выполнять свои обязанности (шоферы, курьеры, таксисты, сотрудники метро), не изменится. Прежней останется оплата и у тех сотрудников, кто трудится по стандартному графику 5/2», - подчеркнул Андреев.

Управляющий директор сервиса «Авито.Работа» Артем Кумпель добавил, что в нерабочие дни начнется спрос со стороны соискателей на различные форматы подработки.

По его мнению, зарплаты в нерабоче-праздничную неделю вырастут у курьеров, грузчиков, упаковщиков и работников склада, спрос на которых вырастет.

Личный счет,Сергей Елин,Андрей Андреев,Владимир Путин,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители