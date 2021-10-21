Россиян ждет взрывной рост зарплат в ноябре

Юристы, опрошенные Life, напомнили, что в законодательстве не предусмотрена дополнительная оплата труда в нерабочие дни. В то же время, по мнению экспертов, в нерабочую неделю взрывной рост зарплат точно ждет курьеров, грузчиков и складских работников.

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Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.

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В четверг, 4 ноября, Россия празднует День народного единства, благодаря этому дни с 4 по 7 ноября и так были праздничными выходными.

Из-за коронавируса к ним добавили три нерабочих дня - с понедельника, 1 ноября, по среду, 3 ноября.

По мнению опрошенных Life юристов, большинство работодателей на 1 - 3 ноября отправит сотрудников на удаленку.

Адвокат Андрей Андреев отметил, что трудовой кодекс не говорит о нерабочих днях, поэтому интерпретировать это понятие сложно. Эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин подчеркнул, что нерабочие дни точно должны быть оплачиваемыми (в рамках стандартного оклада): у президента и правительства есть полномочия регулировать трудовое законодательство своими указами, если указ требует оплачивать нерабочий период, работодатели обязаны это делать.

Юристы напомнили, что работа в праздничные и выходные дни - в этом случае с 4 по 7 ноября - оплачивается не менее чем в двойном размере.

Работникам со сменным графиком (к примеру, 2/2) выходные оплачивают в обычном размере, а праздники - по двойному тарифу.

«Оплата работы в «нерабочие дни» для тех, кто не может не выполнять свои обязанности (шоферы, курьеры, таксисты, сотрудники метро), не изменится. Прежней останется оплата и у тех сотрудников, кто трудится по стандартному графику 5/2», - подчеркнул Андреев.

Управляющий директор сервиса «Авито.Работа» Артем Кумпель добавил, что в нерабочие дни начнется спрос со стороны соискателей на различные форматы подработки.